В крупном ДТП в Рио-де-Жанейро пострадало более 50 человек

Не менее 51 человека пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в центре одного из крупнейших городов Бразилии Рио-де-Жанейро. Об этом информирует G1.

ЧП произошло вечером 13 августа (раннее утро 14 августа мск) в одном из подземных туннелей в центре столицы штата. По информации портала, столкнулись два автобуса и пять легковушек.

Четыре человека, состояние которых вызывало опасения врачей, госпитализированы, остальным оказывают помощь на месте.

Участок трассы, который связывает центр города и его южную часть, был полностью перекрыт. Причины аварии выясняются.