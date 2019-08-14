СМИ: Истребитель НАТО, пытавшийся перехватить борт Шойгу, оказался испанским

Всего Мадрид развернул в Прибалтике пять истребителей F-18 вместе с обслуживающим персоналом (140 человек).

Истребитель F-18, который пытался приблизиться к самолёту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит Военно-воздушным силам Испании и входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики. Об этом пишет испанская газета ABC.

Всего Мадрид развернул в Прибалтике пять истребителей F-18 вместе с обслуживающим персоналом (140 человек). Испанский контингент базируется в литовском Шяуляе, он будет находиться в Прибалтике до конца августа. Сейчас миссия НАТО по патрулированию представлена ВВС Испании, Британии и Венгрии.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, инцидент произошёл, когда самолёт с главой ведомства следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 в Москву из Калининграда. К борту Шойгу пытался приблизиться F-18, но лётчики российских истребителей оттеснили его, не позволив подойти близко. Лайф публиковал видео.

В НАТО заявили, что не знали о нахождении Шойгу на борту перехваченного лайнера