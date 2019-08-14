В Барнауле экипаж теплохода предотвратил крушение судна с 50 пассажирами

ЧП произошло на участке реки, где глубина достигает 17 метров, но также имеются участки отмели.

На реке Оби под Барнаулом теплоход с 50 пассажирами потерял управление и мог разбиться о камни на мелководье, но на помощь экипажу терпящего бедствие судна пришла команда проплывавшего мимо корабля.

Как передаёт "Алтайская правда", всё произошло на участке реки, где глубина достигает 17 метров, но также имеются участки отмели, и, нарвись судно на один из них, последствия могли быть катастрофическими, поскольку среди пассажиров были дети и пожилые люди.

Сообщается, что крушения удалось избежать благодаря проплывавшему мимо теплоходу "Москва-207", который взял неуправляемый борт на буксир и помог пройти под мостом, а также избежать опасного участка.

Как рассказал журналистам генеральный директор ООО "Барнаульский речной порт" Александр Крук, ситуацию "можно было не доводить до критической", обратись капитан корабля к диспетчеру, однако этого не произошло. Собственник теплохода и вовсе не отвечал на звонки, в связи с чем было написано заявление в прокуратуру и региональный Ространснадзор.

Отмечается, что годом ранее похожая ситуация произошла с теплоходом "Барракуда", оказавшимся на волнах без буксировщика. Судно врезалось в опору автомобильного моста, в результате ЧП пострадало 15 человек.