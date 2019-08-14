В Крыму назвали сумасшествием планы Киева организовать морскую блокаду

Попытка Киева устроить морскую блокаду Крыма обречена на провал, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

— У Украины на это [блокаду] нет ни сил, ни средств. Всё это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создать информационный повод, чтобы о них говорили, — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

В свою очередь крымский вице-премьер, постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил агентству, что такими инициативами на Украине, по-видимому, кто-то хочет продолжать начатую "порошенковской властью" преступную политику в отношении Крыма.

— Если это так, то украинскому народу можно будет лишь посочувствовать, — отметил вице-премьер.

Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" сообщило, что создаст морской режимный район вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.