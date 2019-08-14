Под Омском около 400 волонтёров и полицейских ищут пропавшего трёхлетнего малыша

Родители мальчика ушли собирать ягоды, оставив его в машине, а вернувшись, не обнаружили его на месте.

Около 400 волонтёров, полицейских, местных жителей и вертолёт Росгвардии разыскивают трёхлетнего мальчика, который заблудился в лесу в Большереченском районе Омской области, информирует региональный главк МВД РФ.

По данным следователей, мальчик пропал днём 13 августа. Родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они не нашли мальчика на месте. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.

— В ночное время не прекращались поиски... Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченского отдела полиции и отделов соседних районов в тёмное время суток прочёсывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтёры. Всего задействовано около 400 человек, — поясняется в сообщении.

Периметр поисков увеличивается, к ним привлекли вертолёт Управления Росгвардии по Омской области.