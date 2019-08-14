Трутнев: Росрыболовство не выполнило поручения президента по развитию ДФО

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратится к Минсельхозу РФ с просьбой принять меры в отношении Росрыболовства, не выполнившего поручения президента по развитию Дальнего Востока, связанного со строительством судов по крабовым квотам. Об этом пишет ТАСС.

— Строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, работающим и живущим здесь. Это полностью соответствует позиции президента России, его поручению по ускоренному развитию Дальнего Востока. Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило. Мы сегодня посоветовались и решили, что руководство Росрыболовства нужно наказать, — сказал Трутнев во Владивостоке после совещания по развитию региональной рыбной отрасли.

По его словам, соответствующее предложение будет направлено министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Росрыболовство находится в ведении Минсельхоза.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил о возможности поиска компромисса при распределении крабовых квот между дальневосточными и западными верфями. Такое мнение он выразил после протеста Федеральной антимонопольной службы против введения требования по строительству судов, которое хотели привязать к перераспределяемым в этом году квотам на вылов краба, исключительно на верфях ДФО. По мнению ФАС, это могло привести к ограничению конкуренции.

— В отношении Дальнего Востока везти судно, строившееся на верфях европейской части России, долго и дорого, — пояснил Трутнев.

Закон о крабовых аукционах устанавливает квоту на добычу краба, предоставленную в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам аукционов. Минсельхоз оценил доходы бюджета страны от проведения таких аукционов на сумму около 82 миллиардов рублей в 2019–2020 годы.