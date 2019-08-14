Трутнев: Росрыболовство не выполнило поручения президента по развитию ДФО

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Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратится к Минсельхозу РФ с просьбой принять меры в отношении Росрыболовства, не выполнившего поручения президента по развитию Дальнего Востока, связанного со строительством судов по крабовым квотам. Об этом пишет ТАСС.

Строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, работающим и живущим здесь. Это полностью соответствует позиции президента России, его поручению по ускоренному развитию Дальнего Востока. Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило. Мы сегодня посоветовались и решили, что руководство Росрыболовства нужно наказать, — сказал Трутнев во Владивостоке после совещания по развитию региональной рыбной отрасли.

По его словам, соответствующее предложение будет направлено министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Росрыболовство находится в ведении Минсельхоза.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил о возможности поиска компромисса при распределении крабовых квот между дальневосточными и западными верфями. Такое мнение он выразил после протеста Федеральной антимонопольной службы против введения требования по строительству судов, которое хотели привязать к перераспределяемым в этом году квотам на вылов краба, исключительно на верфях ДФО. По мнению ФАС, это могло привести к ограничению конкуренции.

В отношении Дальнего Востока везти судно, строившееся на верфях европейской части России, долго и дорого, — пояснил Трутнев.

Закон о крабовых аукционах устанавливает квоту на добычу краба, предоставленную в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам аукционов. Минсельхоз оценил доходы бюджета страны от проведения таких аукционов на сумму около 82 миллиардов рублей в 2019–2020 годы.

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