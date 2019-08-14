Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 августа

Сегодня синоптическая ситуация в Москве будет обусловлена малоградиентным барическим полем. Как пишет погодный центр "Фобос", это означает, что из-за облаков "неуверенно, но выглянет" солнце, а осадки маловероятны (кроме незначительной мороси в утренние часы из подынверсионной слоистой облачности приподнятого тумана). Кроме того, ожидается потепление до климатической нормы июля.

— В Москве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в городе составит +23...+25 °С, по области — +21...+26 °С, — сообщили синоптики.

Ветер ожидается западной четверти, 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление немного возрастёт и составит 746 миллиметров ртутного столба.