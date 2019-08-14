Трамп заявил о необходимости введения электронных карт для избирателей США

По мнению некоторой части подписчиков американского лидера, это предложение несёт в себе "угрозу демократии".

Президент США Дональд Трамп заявил, что для обеспечения безопасности выборов все предлагаемые законопроекты о защите процедуры голосования должны содержать положения об обязательном введении особых удостоверений, которые американцы будут предъявлять на избирательном участке.

— Никакие дебаты о безопасности выборов не могут продолжаться без предварительного согласия о том, что идентификация избирателей должна играть очень важную роль в любом окончательном соглашении, — написал американский лидер в своём Twitter.

Одним из поводов для такого заявления стали два законопроекта, предложенные на рассмотрение Сенату США во второй половине июля. Согласно одному из них предполагалось использовать на голосовании бумажные бюллетени, а второй обязывал избирателей сообщать в ФБР предложения о помощи от других государств.

По мнению некоторой части подписчиков Трампа, в основном сторонников политически противоположной ему демократической партии подобное предложение американского лидера несёт в себе "угрозу демократии", поскольку малообеспеченные избиратели, особенно из отдалённых районов, могут испытать трудности с получением подобного документа.

Впрочем, даже среди них вскоре произошёл раскол, когда политолог Миранда Йавер предположила, что наиболее уязвимы в этой ситуации "цветные" избиратели, которые материально менее обеспечены, за что тут же получила обвинения в "расизме".

Ранее Дональд Трамп заявил, что при необходимости США покинут ВТО.