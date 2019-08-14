Грязные матрасы и дикий холод. Состояние больницы в Прикамье возмутило пациентов

В пресс-службе регионального Минздрава обещали разобраться и предоставить комментарий позднее.

Состояние больницы города Горнозаводска в Пермском крае возмутило жителей Прикамья. Фотографии старых грязных матрасов, коек и тумбочек показала одна из пациенток медучреждения, пишет URA.RU.

— Инфекционное отделение в ужасном состоянии, меня сюда положили с дочкой. Я не знаю, как тут вообще можно лежать! Всё поломано, грязное, холодно (примерно +9 °С). Как тут можно вылечиться? — приводит портал комментарий женщины.

По её словам, в подобных условиях ей с ребёнком придётся находиться ещё очень долго.

В свою очередь пользователи соцсетей согласились с пациенткой, что в таких условиях нельзя нормально лечиться.

Грязь лечебная, поднимет на ноги, даже если очень плохо Иронизирует Сергей Зебзеев

Там ещё, наверное, клопы живут Посочувствовал Сергей Громов

Повод задуматься о своём здоровье! Не болейте, товарищи, пожалуйста! Призвал Альберт Баяндин

В приёмной главврача Горнозаводской районной больницы ситуацию не прокомментировали. В пресс-службе регионального Минздрава обещали разобраться и предоставить комментарий позднее. По данным ведомства, 1 июля этого года в учреждение было закуплено 100 матрасов, 50 подушек и 100 комплектов постельного белья.

"Бомжатник". Подросток из Финляндии попал в больницу под Тверью и ужаснулся