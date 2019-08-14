Мать четверых детей десять лет считала симптомы рака хронической усталостью

Онкология была выявлена практически случайно, когда муж женщины после очередного приступа головных болей у супруги решил отвезти её в больницу.

Жительница британского города Милтон-Кинс десять лет была уверена, что страдает хронической усталостью, вызванной стрессом раннего материнства, пока не оказалась на больничной койке в состоянии комы. Об этом сообщает The Sun.

— Примерно за год до того, как у меня случился приступ, я словно замедлялась. Я набрала вес и всё время чувствовала себя вялой. У меня так часто раскалывалась голова, но мне казалось, что так у всех матерей,– рассказала она.

Ситуация произошла ещё в 2015 году, когда 32-летняя Эмили Корриган почувствовала очередной приступ головных болей, превосходивших по силе все, что она испытывала ранее. Её супруг, увидев состояние жены решил отвезти её на диагностику в больницу, где у женщины обнаружили "опухоль размером с апельсин".

Когда в больницу приехали остальные родственники, Эмили уже была введена в состояние комы и готовилась перенести первую операцию по удалению новообразования размером 4,2 см на 4,5 см. После этого женщина перенесла более 30 курсов лучевой терапии, а также ещё одно хирургическое вмешательство в октябре прошлого года.

Сейчас она также проходит курс химиотерапии, её супруг, а также четверо детей изо всех сил поддерживают свою маму. Сама же Эмили решила поделиться своей историей, чтобы предупредить всех об опасности постоянных головных болей.

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