Три рецидивиста украли около 28 тысяч метров кабеля в Красноярском крае

По предварительным оценкам, за год преступники нанесли ущерб на сумму почти в 700 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали трёх подозреваемых в похищении почти 28 тысяч метров кабеля с электрических сетей в Канском районе Красноярского края. С июля 2018 года по февраль 2019-го представители межрегиональной сетевой компании четырежды обращались в правоохранительные органы по факту хищения неизвестными алюминиевых проводов. Сумма ущерба составила около 690 тысяч рублей. В ходе расследования была установлена причастность трёх мужчин 1958, 1984 и 1988 годов рождения, все они оказались ранее судимы.

— В ходе обыска их места жительства оперативники обнаружили и изъяли фрагменты похищенного кабеля. Как пояснили задержанные, краденое имущество они частями сбывали на пункт приёма цветного лома, а вырученные деньги тратили на личные нужды, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Позднее подозреваемым было предъявлено обвинение, суд вынес постановление об аресте на время следствия.

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