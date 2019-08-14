В Австралии изъяли партию метамфетамина на $60 миллионов

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Фото © Facebook / Australian Federal Police

Силовики также изъяли автомобили преступного синдиката и более 73 тысяч долларов США наличными.

Австралийские полицейские в ходе расследования деятельности международной преступной группировки изъяли в штате Квинсленд более 760 килограммов наркотиков стоимостью 90 млн австралийских долларов (более 60 миллионов долларов США). Об этом сообщается на сайте Федеральной полиции страны.

По итогам сложного расследования полиция изъяла 766 килограммов метамфетамина в ходе одной из самых крупных операций в штате Квинсленд и во всей Австралии, — уточняется в сообщении.

Силовики также изъяли автомобили преступного синдиката и более 100 тысяч австралийских долларов наличными (73 тысячи долларов США). Несколько членов группировки были задержаны. Троим из них (двум британцам и одному австралийцу) предъявили обвинения в хранении и распространении наркотиков.

Ранее полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу.

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