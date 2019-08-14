В Австралии изъяли партию метамфетамина на $60 миллионов

Силовики также изъяли автомобили преступного синдиката и более 73 тысяч долларов США наличными.

Австралийские полицейские в ходе расследования деятельности международной преступной группировки изъяли в штате Квинсленд более 760 килограммов наркотиков стоимостью 90 млн австралийских долларов (более 60 миллионов долларов США). Об этом сообщается на сайте Федеральной полиции страны.

— По итогам сложного расследования полиция изъяла 766 килограммов метамфетамина в ходе одной из самых крупных операций в штате Квинсленд и во всей Австралии, — уточняется в сообщении.

Силовики также изъяли автомобили преступного синдиката и более 100 тысяч австралийских долларов наличными (73 тысячи долларов США). Несколько членов группировки были задержаны. Троим из них (двум британцам и одному австралийцу) предъявили обвинения в хранении и распространении наркотиков.

Ранее полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу.