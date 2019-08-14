Минтранс изучает предложение Госдумы о запрете эксплуатации старых авто

Предложение Госдумы о запрете эксплуатации старых автомобилей в России поступило в Министерство транспорта страны, сейчас в ведомстве изучают эту идею. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
— Предложения получены, они прорабатываются, — сообщили в пресс-службе Минтранса.
Это же предложение получено и представителями Минпромторга.
Как уже сообщал Лайф, в Комитете нижней палаты парламента по промышленности выступили за запрет использовать транспортные средства, "достигшие предельного срока эксплуатации". При этом, о каких автомобилях идёт речь и какие санкции будут применяться к их владельцам, не уточняется.
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