В "Роскачестве" рассказали, как распознать "больное" вино

Внимание следует обратить не только на цвет и запах напитка, но и на пробку от бутылки.

Вино может быть хорошим, очень хорошим, среднего качества или "больным". Последний напиток сразу следует вылить в раковину. О том, как распознать "больное" вино, рассказали эксперты "Роскачества".

— В первую очередь вино должно быть чистым и прозрачным по цвету. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и без посторонних включений. Эксперты пользуются яркой лампой, вы можете подсветить вино обычным фонариком смартфона, — советуют специалисты.

В хорошем вине недопустимо наличие хлопьев и липкого осадка, а вот осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета в Европе считается нормой. Он называется винным камнем и встречается в выдержанных красных винах.

Плохой напиток также можно определить по запаху. "Надышавшееся" белое вино выдают нотки мочёного яблока, старого погреба и подгнившей листвы, красное — аромат варёной свёклы и овощные запахи — цветной капусты, зелёного горошка, картошки из борща.

— Все эти признаки говорят о проблемах всей партии вина. Самая же распространённая проблема — это болезнь не самого вина, а пробки, которой оно укупорено. Корк — это запах мокрого картона, который полностью перебивает аромат вина. От него не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина, — предупреждают эксперты.

Запах картона появляется, если пробка была изготовлена из поражённой коры дуба. В этом случае остальные бутылки в партии вина могут быть хорошими. Если напиток с корком попался вам в ресторане, сомелье обязан заменить бутылку.

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