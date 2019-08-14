Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Донецке

По данным местного управления МЧС России, ещё шесть человек получили травмы в результате столкновения трёх машин.

В Киевском районе Донецка в ДНР произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии погибло четыре человека, двое из них — маленькие дети. Ещё шестеро получили различные травмы.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики, автомобиль Mazda, в котором находилось пять человек, врезался в машину марки Geely, где было шесть человек, в том числе трое детей. От столкновения автомобиль Geely отлетел в сторону и врезался в пассажирский микроавтобус.

— В результате происшествия до прибытия кареты скорой медицинской помощи скончалось двое детей из автомобиля Geely: мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения. В учреждениях здравоохранения в 17:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) от полученных травм скончались два человека, пассажиры автомобиля Mazda, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Напомним, ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Дагестане, жертвами которого тоже стали четыре человека, ещё трое получили травмы.