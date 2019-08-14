Россияне рассказали, какие автомобили они считают самыми надёжными

Оказалось, что японские. А вот немецкие половина опрошенных считает более привлекательными внешне.

Аналитики опросили более 20 тысяч российских автомобилистов и выяснили, какие машины они считают самыми надёжными, технологичными и привлекательными. Исследование провёл портал "Авто Mail.ru".

Более трети (36%) респондентов отдали лидерство по надёжности японским автомобилям, 11% отдали пальму первенства в данной категории немецким и корейским машинам. Отечественные авто таковыми считают всего 2% водителей, а английские ещё меньше — 0,9%.

Половина опрошенных сочла более привлекательными внешне немецкие авто, 25% респондентов назвали таковыми японские машины, в пользу корейских машин высказались 17%. 40% респондентов признались, что купили бы японский автомобиль, 27% — немецкий, а 15% — машину из Южной Кореи.

— А вот что касается российских автомобилей, то, несмотря на предпочтения пользователей, российский бренд LADA является самым продаваемым в РФ, — прокомментировал итоги исследования руководитель "Авто Mail.ru" Иван Юнин.

Примечательно, что каждый пятый (20%) не отдаёт предпочтений тем или иным странам и считает, что всё зависит от конкретной модели или марки, а 16% опрошенных и вовсе считают все автомобили "одноразовыми".

Ранее в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто. Министерство транспорта страны изучает эту идею.