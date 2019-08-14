Альпинист из Иркутска погиб в горах Киргизии

Мужчина сорвался с обрыва, находясь на уровне примерно шести тысяч метров над уровнем моря.

Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко сорвался с обрыва и погиб в горах Киргизии.

— Он погиб во время спуска с пика Победы на высоте примерно шесть тысяч метров над уровнем моря, — передаёт РИА "Новости" сообщение турфирмы.

Отмечается, что в данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Однако их осложняют плохие погодные условия.

Высота пика Победы — 7439 метров. Своё название горная вершина получила в 1946 году в честь победы в Великой Отечественной войне. Восхождение на пик Победы даёт право на получение почётного в альпинизме звания "Снежный барс".

Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии нашли тело погибшего российского альпиниста.