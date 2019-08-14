В Урюпинске медвежонок искупался в реке рядом с людьми — видео

В Урюпинске на поводке привели циркового медвежонка к реке Хопёр. Купание хищника стало настоящим представлением для отдыхавших на берегу местных жителей.
Косолапый сразу выбрал себе новых друзей — двух молодых людей, которые купались в реке. Те сначала настороженно отнеслись к плывущему к ним медведю, однако тот завоевал их доверие. Косолапый начал брызгаться и пытался повторять за новыми знакомыми движения.
Ранее слонам из варшавского цирка шапито устроили выездные водные процедуры в карьере под Калининградом. После купания в адрес владельцев посыпался шквал критики.
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