В Урюпинске медвежонок искупался в реке рядом с людьми — видео

Косолапый быстро нашёл новых друзей. Он стал повторять движения за двумя молодыми людьми.

В Урюпинске на поводке привели циркового медвежонка к реке Хопёр. Купание хищника стало настоящим представлением для отдыхавших на берегу местных жителей.

Косолапый сразу выбрал себе новых друзей — двух молодых людей, которые купались в реке. Те сначала настороженно отнеслись к плывущему к ним медведю, однако тот завоевал их доверие. Косолапый начал брызгаться и пытался повторять за новыми знакомыми движения.

Ранее слонам из варшавского цирка шапито устроили выездные водные процедуры в карьере под Калининградом. После купания в адрес владельцев посыпался шквал критики.