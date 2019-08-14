В Хабаровском крае медведь утащил покойника из могилы

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Фото © Pixabay

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл одну из свежих могил на кладбище и утащил покойника. Тело умершего пока не найдено, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".

На место выезжали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя, — прокомментировал ситуацию представитель городского УМВД.

Сейчас полиция проводит проверку. На основе её результатов будет вынесено соответствующее процессуальное решение. Также отмечается, что медведя нашли и отстрелили.

По данным местной прессы, медведи уже неоднократно пытались разрыть могилы в этом районе. Но прежде зверей удавалось отпугнуть.

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