В Хабаровском крае медведь утащил покойника из могилы

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл одну из свежих могил на кладбище и утащил покойника. Тело умершего пока не найдено, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".

— На место выезжали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя, — прокомментировал ситуацию представитель городского УМВД.

Сейчас полиция проводит проверку. На основе её результатов будет вынесено соответствующее процессуальное решение. Также отмечается, что медведя нашли и отстрелили.

По данным местной прессы, медведи уже неоднократно пытались разрыть могилы в этом районе. Но прежде зверей удавалось отпугнуть.