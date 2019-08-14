Россиянок предупредили об опасности ожогов при МРТ из-за магнитных ресниц

Кроме того, даже незначительное содержание металла в косметике может исказить результаты исследования.

Врачи рекомендуют перед магнитно-резонансной томографией (МРТ) избавиться от магнитных ресниц, наращённых волос, татуировок и косметики. Иначе всё это может привести к травмам и ожогам.

— Магнитные накладные ресницы во время процедуры, так же как и другие предметы с наличием металлов и магнитов, могут значительно искажать результаты исследования и подвергать пациента опасности в процессе самой процедуры, — передаёт АГН "Москва" слова главного внештатного специалиста столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Дело в том, что из-за притяжения мощным статическим магнитом ресницы могут начать двигаться и повредить глаза. Металлические компоненты и бусины в наращённых волосах и ногтях тоже могут привести к травмам.

Специалисты также советуют перед МРТ избавиться от косметики на теле и предупредить врача о наличии татуировок. Даже незначительное содержание металла в косметике может исказить результаты исследования. А металлические элементы в краске для татуировок могут привести к ожогам и другим дерматологическим проблемам.

Ранее врачи показали, что кокаин сотворил с мозгом пациента, шокировав снимками МРТ.