Состояние подожжённой девочки из Новокузнецка стало резко ухудшаться

У неё ожоги 80 процентов поверхности тела. Это результат шалости детей во дворе.

Состояние пятилетней Варвары из Новокузнецка, которую подожгли соседки-школьницы, резко начало ухудшаться. Малышка до сих пор находится в реанимации, прогнозы врачей неутешительные. Об этом сообщил Лайфу источник.

По его словам, состояние девочки оценивается как тяжёлое, наблюдается медленная отрицательная динамика.

Как сообщал Лайф ранее, в Новокузнецке сёстры играли с зажигалкой, когда во двор вышла маленькая соседка. Одна из девочек подожгла платье Варвары Л., после чего обе убежали. Мать рассказала, что у малышки ожог 80% поверхности тела.