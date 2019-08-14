Mercedes отзывает около тысячи машин в России

По данным компании, выявленная в машинах проблема влияет на устойчивость движения и вызывает повышенную опасность возникновения заноса и аварий.

Компания Mercedes отзывает в России 944 пикапа Mercedes-Benz Х-Class, проданных в период с февраля по апрель 2018 года. Как уточняется на сайте Росстандарта, отзыв связан с выявлением возможных дефектов в работе системы электронного контроля ESP.

— Причиной отзыва автомобилей является то, что на определённых автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, дополнительно установленным на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки на крышу. В случае превышения общей нагрузки на крышу правильная работа системы ESP не гарантируется. Нельзя исключить негативное влияние на устойчивость движения и повышенную опасность возникновения заноса и аварий, — говорится в сообщении.

Ещё один вопрос возник по поводу отключения системы ESP при активации блокировки дифференциала заднего моста. Производитель указывал на определённых автомобилях в руководстве по эксплуатации, что поддержка системы ESP значительно снижается, однако было установлено, что она полностью отключается.

С владельцами отзываемых автомобилей в ближайшее время должны связаться уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС".

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