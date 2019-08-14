Российский трейлер "Ведьмака" возмутил игроманов из-за голоса главного героя

Озвучивший сериального Геральта актёр не чувствует скованности из-за того, что аудитория привыкла к другому.

На "Ютубе" появился трейлер "Ведьмака" с официальным русским дубляжом от компании Netflix. Ролик раскритиковали фанаты серии игр о Ведьмаке, потому что Геральт звучит непривычно.

В серии игр персонажа озвучивал Всеволод Кузнецов, а в фильме это доверили Сергею Пономарёву. За его плечами — дубляж более сотни кинокартин, сериалов и рекламных роликов.

— Я предполагал, что [смена голоса] вызовет определённый резонанс. Но! Это сериал, не имеющий к игре никакого отношения. Совершенно другие типажи. Другие ситуации. Поэтому и должен рассматриваться как отдельный продукт. Синдром утёнка, я считаю, крайне отрицательная черта характера, — заявил Сергей Пономарёв в беседе с изданием DTF.

Ранее Лайф писал, какие претензии у фанатов серии есть к сериалу "Ведьмак". Первый сезон должен быть представлен публике в декабре этого года.