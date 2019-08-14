Россиян предупредили о 36-градусной жаре

Погода во многих регионах наконец-то вернётся к сезонной норме, а затем и превысит её.

В центральную Россию начнут поступать воздушные потоки из тропических широт. В ближайшие дни температура воздуха вернётся в норму, а затем и превысит её на два-четыре, а в некоторых районах и на шесть градусов, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Гидрометцентр.

Если ближе к столице столбики термометров поднимутся до +26 градусов, то ближе к югу — в Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье — воздух прогреется до +34 градусов. Ночью тоже будет не холодно — около +11...+18 градусов.

Но без осадков не обойдётся. В Центральном федеральном округе пройдут дожди с грозой, особенно обильные на западе и севере.

В среду, 14 августа, в столице ожидается до 25 градусов тепла. А вот уже в четверг в Москву придёт циклон: ночью пройдёт дождь с грозой, столбики термометров поднимутся до +15...+17. Днём дождь умерит интенсивность, а воздух прогреется до 21–23 градусов. Такую погоду прогнозируют вплоть до следующей недели.

А вот на самый юг России антициклон принесёт настоящую жару. В частности, в Крыму температура на этой неделе приблизится к отметке в +36 градусов, при этом осадков в регионе не ожидается. Отмечается, что такие показатели близки к абсолютным максимумам.

Ранее же синоптики предупреждали россиян о заморозках в августе.