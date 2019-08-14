На Урале нашли цех по подделке Hennessy

Правоохранители изъяли 7513 стеклянных бутылок с наклейками известных марок спиртного.

В городе Заречном в Свердловской области правоохранительные органы накрыли цех по производству поддельного алкоголя.

Они изъяли более десяти тонн контрафактной продукции. В частности, 7513 стеклянных бутылок с наклейками водки и коньяка марок "Нефть", "Царская охота", Hennessy, "Голд 999", "Дербент" и "Кёнигсберг".

— Задержано семь работников производственного цеха, двое из них — иностранцы, — передаёт URA.RU сообщение пресс-службы УФСБ России по Свердловской области.

Поддельный алкоголь передали на хранение в Управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по региону. Материалы дела направлены в полицию города Заречного для возбуждения уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в России могут внедрить систему онлайн-продажи алкоголя с доставкой на дом.