Охранник магазина в Петрозаводске избил ребёнка за попытку кражи колбасы

Полиция Петрозаводска ведёт проверку по факту обращения местной жительницы об избиении её 11-летнего сына охраной одного из сетевых супермаркетов. Как сообщает портал "Столицы на Онего" со ссылкой на МВД Карелии, мальчика задержали на выходе из магазина по подозрению в краже колбасы. В дальнейшем, как утверждает его мать, один из охранников отвёл ребёнка в туалет, чтобы "поговорить, где нет камер".
— Начал душить одной рукой за горло, чтобы ребёнок не мог кричать, второй бил по голове и нанёс несколько ударов в живот. Ребёнок падал на пол, его поднимали и дальше били... По приезде наряда полиции сына передали инспектору. Через минут десять приехали за мной. Сев в машину, я сразу заметила, что у сына на подбородке содрана кожа. На мой вопрос он не ответил, был весь красный, тяжело дышал, — рассказала женщина.
Из отдела полиции ребёнка отправили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Врачи зафиксировали побои у мальчика. Как отметили в МВД Карелии, вопрос о задержании охранника будет решаться по результатам проверки.
Напомним, ранее Лайф сообщал об инциденте в Екатеринбурге, где уже охранник пострадал от рукоприкладства. Пожилой мужчина получил по лицу от местного чиновника, когда не дал ему незаконно демонтировать шлагбаум на территории дома, который охранял.
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