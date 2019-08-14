Кардиологи связали рост числа инфарктов с расширением сетей фастфуда

В районах, изобилующих точками быстрого питания, и людей с болезнями сердца и сосудов оказалось больше.

На научной конференции Кардиологического общества Австралии и Новой Зеландии врачи напомнили о том, что употребление пищи из ресторанов фастфуда связано с повышенной вероятностью инфарктов. Специалисты обратили внимание на географию распространения приступов — с ростом сетей фастфуда увеличивалось и количество госпитализированных.

Исследование затронуло 3070 человек в сельских и городских районах Нового Южного Уэльса. Все они перенесли сердечные приступы в 2011–2013 годах. У людей взяли медицинские анализы, учли их возраст, степень ожирения, изучили рацион их питания и выяснили, где они живут.

— Употребление фастфуда связано с более высокой вероятностью смертельных и нефатальных сердечных приступов. Несмотря на это, наблюдается быстрый рост закупок и доступности фастфуда. Это подчёркивает необходимость изучения роли доступности продуктов питания в вероятности сердечного приступа, — заявил автор исследования Тарунприт Салуджа.

В итоге специалисты смогли оценить роль доступа к ресторанам быстрого питания на здоровье людей.

— Это исследование подчёркивает влияние пищевой среды на здоровье. В дополнение к регулированию местоположения и плотности точек быстрого питания местные власти должны обеспечить хороший доступ к супермаркетам со здоровой пищей, — прокомментировал исследование профессор Йерун Бакс.

Недавно учёные — также из Австралии — выяснили, что частое употребление фастфуда может привести к преждевременному старению мозга. А итальянские аллергологи заявили, что фастфуд способствует развитию аллергии у детей.