В Перми пьяный пенсионер перерезал тросы двум промышленным альпинистам

Мужчину разозлило то, что высотники проводили работы около его окна на девятом этаже.

В Перми 70-летний мужчина едва не убил двух промышленных альпинистов, которые укрепляли плитку на фасаде высотки на улице Пушкина. Пьяный пенсионер обрезал тросы двум рабочим 28 и 30 лет, которые висели на девятом этаже.

Как сообщили в региональном управлении СКР, дедушка сначала обругал альпинистов из-за того, что они работали около его окна. Когда требования спуститься не подействовали, он перешёл к действиям. Прихватив нож, пенсионер поднялся на крышу и перерезал верёвки обоим альпинистам.

— Один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй высотник быстро поднялся на крышу и помешал доведению умысла на убийство до конца. Мужчина, перерезавший канаты, с крыши ушёл. Рабочий поднял своего коллегу на крышу, и жизнь его была спасена, — рассказали следователи.

Пенсионер задержан, решается вопрос о его аресте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений".

Ранее аналогичный случай произошёл в Подмосковье. 49-летняя женщина ножом перерезала трос альпинисту из мести за повреждённую антенну.