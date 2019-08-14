Улетевший зонт проткнул подростка на пляже

Свидетели происшествия оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Ребёнка госпитализировали.

На одном из пляжей в Массачусетсе зонт, вырванный из земли порывом ветра, проткнул руку 13-летнему мальчику, который гулял по побережью. Об этом сообщает американское издание Inside Edition.

На помощь подростку сразу пришли отдыхавшие на пляже люди. Они наложили мальчику на рану жгут и вызвали медиков.

Доставленному в больницу подростку оказали первую медицинскую помощь. Уточняется, что полученное им ранение не представляет угрозы для жизни.

Летом прошлого года в американском штате Нью-Джерси женщине проткнуло зонтом лодыжку, буквально приколов её к земле. Из-за сильного ветра зонт таким же образом вырвало из песка, и он угодил в ногу отдыхавшей.