Улетевший зонт проткнул подростка на пляже

На одном из пляжей в Массачусетсе зонт, вырванный из земли порывом ветра, проткнул руку 13-летнему мальчику, который гулял по побережью. Об этом сообщает американское издание Inside Edition.
На помощь подростку сразу пришли отдыхавшие на пляже люди. Они наложили мальчику на рану жгут и вызвали медиков.
Доставленному в больницу подростку оказали первую медицинскую помощь. Уточняется, что полученное им ранение не представляет угрозы для жизни.
Летом прошлого года в американском штате Нью-Джерси женщине проткнуло зонтом лодыжку, буквально приколов её к земле. Из-за сильного ветра зонт таким же образом вырвало из песка, и он угодил в ногу отдыхавшей.
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