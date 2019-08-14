Украинцы из Крыма ответили британскому дипломату: Бармаглот рассказывает сказку

Карен Пирс вместе с её "ратью" пригласили на полуостров, чтобы те ознакомились с реальным положением вещей.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс Бармаглотом (это персонаж стихотворения Льюиса Кэрролла), а её заявление об "отчаянном положении" украинцев на полуострове — сказками.

— Это всё как в замечательной английской сказке "Алиса в Зазеркалье", когда очередной Бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс берёт всю свою "королевскую рать" и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство, — предложила Гридчина в беседе с РИА "Новости".

Она подчеркнула, что никакого ущемления украинцев на полуострове нет и быть не может. По словам Гридчиной, заявление британского дипломата не имеет ничего общего с действительностью.

Накануне Карен Пирс заявила, что после воссоединения полуострова с Россией украинцы находятся в "отчаянном" положении и не имеют доступа к социальным услугам.