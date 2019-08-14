Концерт Пласидо Доминго в Москве не отменят из-за секс-скандала

А вот в американском городе Филадельфия симфонический оркестр уже отказался выступить с певцом.

Запланированный концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в России состоится, несмотря на недавние обвинения артиста в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского "Крокус сити холла", где 17 октября должно пройти выступление.

— Никакой информации об отмене концерта у нас нет, пока не планируем, всё остается в силе, — сообщили в пресс-службе концертной площадки.

Напомним, ранее восемь певиц и одна танцовщица рассказали о сексуальных домогательствах в свой адрес со стороны Пласидо Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний певец отрицает обвинения. Согласно заявлениям женщин, он пытался склонить их к сексуальным отношениям в обмен на роли, а в случае отказа "профессионально их наказывал". Однако при этом ни одна из дам не предоставила доказательства, которые бы подтверждали их слова.

Как сообщал Лайф, из-за начавшегося скандала симфонический оркестр в американском городе Филадельфия отменил концерт испанского оперного певца, запланированный на 18 сентября.