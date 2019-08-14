"Нетрадиционная" пара пингвинов "усыновила" яйцо в берлинском зоопарке

К слову, это уже не первая их попытка стать счастливыми родителями, вот только раньше они пытались "высиживать" камни и мёртвую рыбу.

Пара королевских пингвинов-геев из берлинского зоопарка взяла под опеку яйцо, к которому потеряла интерес самка из их общины, и старательно его высиживает. Об этом сообщает Berliner Zeitung. Самцам Шкиперу и Пингу по десять лет, поэтому они уже достаточно зрелые для отцовства. Ранее они уже пытались "высиживать" камень и мёртвую рыбу в надежде стать счастливыми родителями. И вот только теперь у них появились призрачные шансы на успех.

На отцовской вахте Шкипер и Пинг сменяют друг друга по очереди, отгоняя других сородичей. По словам зоологов, они "образцово ухаживают" за зародышем, вот только пока неясно, было ли это яйцо оплодотворено. Но если всё так, то птенец "приёмных" однополых пингвинов может появиться на свет уже в сентябре.

К слову, гомосексуальность пингвинов — явление нередкое. В том же берлинском зоопарке ранее образовалась такая же парочка — Стен и Олли, однако несколько лет назад они "переехали" в Гамбург.

А ранее Лайф рассказывал уникальную историю пингвина Грейпа из японского зоопарка "Миясиро". Он стал звездой Интернета, когда его спасла от депрессии любовь к картонной фигуре героини аниме Kemono Friends по имени Хулулу, которая, по замыслу создателей, сама является наполовину пингвинёнком. Животное отказывалось от еды после того, как его бросила самка пингвина по кличке Мидори, но Хулулу вернула птице волю к жизни. Так картонная фигурка и пожилой пингвин прожили долго и счастливо до конца его дней.