Из-за наводнения из тайги вышел преступник, скрывавшийся там 24 года

По версии следствия, он в середине девяностых попытался зарезать сожительницу и её маленькую дочь.

В Иркутской области полицейские вышли на след опасного преступника, сообщает РИА "Новости". Он был в розыске на протяжении 24 лет по делу о покушении на двойное убийство, в том числе на убийство ребёнка. Всё это время обвиняемый жил в лесу.

Вместе с другими пострадавшими от наводнения 72-летнего беглеца доставили в Тулунскую городскую больницу ещё в середине июля. Там ему диагностировали переохлаждение, множественные ушибы и ссадины.

У пенсионера, как и у многих других пострадавших, не было при себе документов. Данные внесли в базу с его слов. Вскоре к беглецу пришли с проверкой представители правоохранительных органов.

В Следственном управлении СКР по Кемеровской области уточнили, что мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек, в том числе малолетней девочки. Скрываясь от правосудия, мужчина жил в тайге отшельником — занимался охотой, дичь продавал туристам и местным жителям.

Преступление он совершил ещё в ноябре 1995 года. Тогда в порыве гнева нанёс несколько ножевых ранений своей сожительнице, её шестилетней дочери, а затем и себе. Всех троих отправили в больницу, откуда мужчина почти сразу сбежал.

На допросе в СКР пенсионер признал вину и добавил, что считал девушку и её дочь умершими, а себя — виновным в их гибели. Стараясь избежать наказания за столь жестокое преступление, он скрылся в тайге.

Ближайшие два месяца пенсионер проведёт под стражей. Сейчас эксперты устанавливают вменяемость мужчины. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Однако из-за преклонного возраста и инвалидности преступника суд может уменьшить этот срок.

Ранее Лайф рассказывал историю, как в Челябинской области отец выкрал сына, чтобы вместе с ним отшельниками жить в лесу. Ребёнка нашли и вернули в нормальную новую семью его матери.