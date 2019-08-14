Мать-кукушка заявила Лайфу, что бросила дочку в кафе "ради её же блага"

Муж-африканец бросил жену с детьми и вернулся в Чад. По словам женщины, он уже завёл другую семью.

Лариса Аль-Хафиз Требо, бросившая четырёхлетнюю дочь Жозефину в пиццерии города Белореченска в Краснодарском крае, считает, что в другой семье малышке будет лучше. Мать заявила Лайфу, что она решилась на этот поступок ради лучшей жизни для дочери.

— Денег нет, работы нет. Я на 15 тысяч ничего не могу купить ребёнку. Мне приходится то там в огороде поработать, то там. Муж не собирается платить ни копейки своей дочке, он про неё, наверное, забыл уже. Я осталась одна, — говорит Лариса.

По словам 35-летней женщины, помощи ей ждать не от кого — супруг-африканец вернулся на родину в Чад и завёл другую семью, родственники от неё отказались. К тому же мужчина забрал с собой старшего сына.

— У меня душа болит. Чувствую, что у него беда там, а я не могу ему никак помочь, — добавила женщина.

Как ранее писал Лайф, женщина привела дочку в кафе и бросила, оставив записку с просьбой не отдавать её в детдом, а найти новых маму и папу.