Названы регионы России, где чаще всего погибают дети

В своём исследовании за 2018 год Росстат учитывал все возможные случаи, ставшие причиной гибели детей от внешних причин: от ДТП до несчастных случаев.

Чукотский автономный округ, Бурятия и Магаданская область названы лидерами по количеству смертей от внешних причин среди несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. На Чукотке этот показатель достигает 56 детей на 100 тысяч населения соответствующего возраста. В Бурятии — 27,3, в Магаданской области — 23,8. Такие данные публикует портал News.ru со ссылкой на статистическое исследование Росстата за 2018 год.

В пятёрку регионов с наихудшими показателями попали также Забайкальский край (23,5) и Еврейская автономная область (21,9).

Низкая смертность детей в Ингушетии, где на 100 тысяч в прошлом году гибло три ребёнка. В Санкт-Петербурге и Москве зафиксировано в среднем 5,7 и 6,7 случаев соответственно. Замыкают пятёрку Татарстан и Чечня с одинаковым показателем 7,3.

Есть в рейтинге и исключение. Отдельной строкой учитывался Ненецкий автономный округ, где подобных случаев не было зарегистрировано совсем.

Специалисты отмечают, что наблюдается тенденция снижения детской смертности от внешних причин. В среднем по России в 2018 году этот показатель составлял 12,1 умерших на 100 тысяч несовершеннолетних. Тогда как в 2013 году — 17,1.

Также отмечается наличие сезонности в случаях гибели детей от внешних причин. Лето считается наиболее опасным сезоном для жизни и здоровья несовершеннолетних.

— Летом, если говорить о подростках, нет, к сожалению, статистики, но мне кажется, что на первом плане — дети тонут. И таких случаев было много в моей практике. Особенно подростки идут купаться, они даже зачастую не говорят родителям, куда они идут. И, как правило, родители узнают уже об этом, когда всё случилось и сделать ничего нельзя, — рассказала порталу врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова.

Ранее Лайф опубликовал рейтинг по детскому ожирению в разных регионах России.