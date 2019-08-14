В Иркутске трое школьников поймали уличного грабителя

Злоумышленник спрятался в кустах, где его настигли Константин, Артём и Владислав.

В Иркутске трое подростков 14–15 лет задержали грабителя, который сорвал с шеи прохожей золотую цепочку и сбежал. Злоумышленник напал на 45-летнюю женщину вечером 26 июля около дома по улице Лермонтова.

— Потерпевшая обратилась за помощью к несовершеннолетним, которые гуляли неподалёку. Она рассказала о произошедшем и описала нападавшего, а также указала направление, в котором тот скрылся, — рассказали в областном полицейском главке.

Школьники сразу бросились за злоумышленником и нашли его в кустах, куда тот прыгнул, понадеявшись остаться незамеченным в темноте. Константин, Артём и Владислав скрутили вора и держали до приезда полиции.

Пострадавшая поблагодарила подростков, а врио главы МУ МВД России "Иркутское" полковник полиции Андрей Жбанов лично вручил им грамоты за помощь.

Ранее сообщалось, что подросток поймал двухлетнюю девочку, которая выпала из окна.