Эксперты рассказали, сколько россиян получают спам-звонки

Чаще всего это коллекторские, рекламные и звонки с предложением рискованных финансовых операций.

Каждый месяц 72% владельцев смартфонов в России получают спам-звонки. Такие данные получила Лаборатория Касперского с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за апрель — июль 2019 года. Чаще всего во время таких звонков россиянам предлагают займы и кредиты.

— В отдельных регионах (Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях) доля таких звонков достигает больше половины всего телефонного спама, — приводит РИА "Новости" сообщение компании.

Кроме того, среди самых частых нежелательных звонков — коллекторские, рекламные и звонки с предложением рискованных финансовых операций. Отмечается, что наиболее высокая доля звонков от коллекторов зафиксирована в Краснодарском крае и Ростовской области.

Что касается социологических опросов по телефону, то они не так распространены.

Ранее Лайф сообщал, что московских коллекторов оштрафовали за назойливые звонки отцу должницы.