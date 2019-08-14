Мать рассказала Лайфу о состоянии подожжённой девочки: Врачи дают мало шансов

Малышка находится в реанимации с ожогами 80 процентов тела. Ранее врачи перелили ей кровь.

Мать пятилетней Варвары из Новокузнецка, которую подожгли соседки-школьницы, опровергла информацию о предоставлении материальной помощи и сборе лекарств для малышки. Людмила Лепке рассказала Лайфу, что опекуны виновниц трагедии подходили к ним со словами "Может, вам помощь какая-то нужна?".

— Врачи борются за её жизнь, она и сама борется. Прощения она (опекунша школьниц, которые подожгли малышку. — Прим. ред.) не просила, но подходила. Предлагала помощь, но я её денег не возьму. Возьму только через суд. Когда она приходила, я не смогла выйти, потому что не хочу даже видеть их. Вышел муж и сказал, что помощи никакой не надо, — говорит она.

По словам Людмилы, мэр Новокузнецка не оказывал им материальную помощь, как говорят СМИ. Сбор средств на "дорогостоящие лекарства для пятилетней Варвары" также оказался фейком. В больнице есть все необходимые для лечения малышки препараты.

— Вот сейчас ей потребовалась кровь, и люди начали сдавать кровь. Родственники, друзья и знакомые. Пока ничего больше не требуется. Врачи дают мало шансов, но мы крепимся и надеемся на лучшее, — добавила мать.

Ранее стало известно, что состояние пятилетней Варвары резко начало ухудшаться.