Менеджер Дельфина успокоил фанатов: С музыкантом уже всё хорошо

Поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин, чувствует себя лучше. Об этом говорится в заявлении на странице исполнителя в "Инстаграме".
— Спешим сообщить, что сейчас уже всё хорошо и мы продолжаем работу над новой пластинкой, релиз которой планируем этой осенью, — сообщается там.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дельфин стал терять сознание во время записи нового альбома. В студию звукозаписи вызвали скорую помощь. Однако госпитализация музыканту не понадобилась.
На счету Андрея Лысикова 17 пластинок, десять из которых он выпустил в составе группы "Дельфин". Также его перу принадлежат два поэтических сборника.
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