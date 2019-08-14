Менеджер Дельфина успокоил фанатов: С музыкантом уже всё хорошо

Поэту внезапно стало плохо на записи альбома. Но теперь он уже работает над новой пластинкой.

Поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин, чувствует себя лучше. Об этом говорится в заявлении на странице исполнителя в "Инстаграме".

— Спешим сообщить, что сейчас уже всё хорошо и мы продолжаем работу над новой пластинкой, релиз которой планируем этой осенью, — сообщается там.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дельфин стал терять сознание во время записи нового альбома. В студию звукозаписи вызвали скорую помощь. Однако госпитализация музыканту не понадобилась.

На счету Андрея Лысикова 17 пластинок, десять из которых он выпустил в составе группы "Дельфин". Также его перу принадлежат два поэтических сборника.