Полицейские задержали мужчину, напавшего на администратора тира в Анапе

Друзья подозреваемого безучастно наблюдали, как он громит тир. Не вмешались они и тогда, когда мужчина рассёк девушке лоб.

39-летний Сурен Гелоян, который напал на администратора тира в Анапе за отказ дать пострелять, задержан. Как стало известно Лайфу, мужчина находится в отделении МВД на допросе. Даёт признательные показания, вину признаёт.

Гелоян явился с повинной после того, как узнал, что он объявлен в розыск.

Как уже сообщал Лайф, житель соседнего города Крымска Гелоян отдыхал в Анапе и решил пострелять в тире. Однако девушка-администратор отказала ему, потому что он находился в состоянии алкогольного опьянения, да и вся компания подошла к тиру уже после закрытия. Тогда мужчина начал громить всё, что попадалось под руку.

После инцидента девушка обратилась за помощью в полицию. А ей вскоре стали поступать угрозы от родственников нападавшего, требовавших забрать заявление.