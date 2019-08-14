Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Расформированная УАПЦ присоединится к неканонической Православной церкви Украины.

Неканоническая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила своё существование. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение, опубликованное в парламентской газете "Голос Украины".

— 29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении (существования. — Прим. Лайфа) религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путём реорганизации, — говорится в официальном парламентском издании Украины.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошёл "объединительный" собор, на котором была учреждена "новая церковь", из-за чего произошло множество конфликтных ситуаций. Например, участились случаи захвата храмов, нападений на священников и прихожан канонической УПЦ Московского патриархата.

В то же время экс-патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет отказался подписать устав "новой церкви" и выполнять условия томоса об автокефалии. Также он обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой о защите от новой церковной структуры.