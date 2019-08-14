В Кремле не обсуждали идею о четырёхдневной рабочей неделе

В Кремле не поднимали тему сокращения рабочей недели до четырёх дней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается, — отметил представитель Кремля.

Впервые о возможности перехода России на четырёхдневную рабочую неделю сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, который предположил, что в будущем такая схема станет основной в стране. Впрочем, в Совфеде эту идею назвали красивой мечтой.