Песков рассказал о борьбе с лесными пожарами "до седьмого пота"

Напряжённая работа ведётся по всем направлениям, однако природа очень часто бывает сильнее людей, подчёркивают в Кремле.

Борьба с лесными пожарами в Сибири ведётся очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин ежедневно получает сводки по текущей ситуации и тем мерам, которые принимаются для тушения.

— Работают все до седьмого пота, и этого нельзя не замечать, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что леса в нашей стране горят ежегодно, причём помимо умышленных поджогов или неосторожного обращения с огнём бывают и чисто природные возгорания.

— Это очень сложный процесс, и, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей, — заключил он.

Отметим, что в последние несколько суток площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться. Однако режим ЧС по-прежнему действует на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии. Ранее руководитель лесного отдела российского Гринписа Алексей Ярошенко заявил, что пик лесных пожаров остался позади.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства по ситуации на 14 августа, в Иркутской области проводятся работы по тушению 44 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 112 571 га. В тушении пожаров задействовано более одной тысячи человек, более 400 единиц техники.