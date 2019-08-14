Росстат назвал число родившихся в 2018 году внебрачных детей

Регионами-лидерами оказались те, в которых в силу религиозных особенностей не принято официально регистрировать отношения.

В России за минувший год родились 1 604 344 ребёнка, из которых более 340 тысяч появились у незамужних женщин. Таким образом, каждый пятый малыш (21%) — внебрачный. Статистика приводится в тематическом отчёте Росстата по итогам 2018 года.

Наибольшая доля рождённых вне брака детей зафиксирована в Туве — 60,4% от общего числа родившихся в 2018 году. Замыкают тройку лидеров Чечня — 41,8%, а также Чукотка — 40,5%. Число внебрачных младенцев в этих регионах связано с тем, что здесь достаточно религиозных обрядов, а официальная регистрация брака необязательна.

Меньше всего внебрачных детей появилось на свет в Белгородской области, Пензенской области и Кабардино-Балкарии.

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