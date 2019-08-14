Песков не комментирует поездку Путина на мотоцикле без шлема

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует поездку российского лидера Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.

Я оставлю (этот вопрос. — Прим. ред.) без комментария, — отметил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, 10 августа лидер страны посетил байк-шоу "Ночных волков" под названием "Тень Вавилона". Сам глава государства был за рулём мотоцикла "Урал", а его пассажирами оказались руководитель Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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