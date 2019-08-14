В Кремле призвали учёных быть бдительными в контакте с иностранцами

Пресс-секретарь президента уверен, что излишние правила ни к чему хорошему не приведут.

Научно-промышленный шпионаж никто не отменял, поэтому российским учёным стоит быть бдительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментарий касался проекта приказа Министерства науки и высшего образования. Документ ужесточает правила контакта российских учёных с иностранными и международными организациями. О нём стало известно после того, как в научной газете "Троицкий вариант" было опубликовано обращение к министру науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюкову с просьбой не допустить принятие приказа.

— Конечно, нужно проявлять определённую бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял — 24 часа в сутки 7 дней в неделю он имеет место и нацелен против наших учёных, особенно молодых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, — сказал Песков.

Сам проект предписывал учёным встречаться с иностранными коллегами только с разрешения руководства и минимум вдвоём. После бесед с иностранцами требовались отчёт и копия паспортов участников беседы.

В прошлом месяце сотрудника ЦНИИмаша отправили под домашний арест по делу о госизмене. По версии следствия, он передавал данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий бельгийскому Фон-Кармановскому научному институту гидродинамики.