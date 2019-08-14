В России выросло количество жалоб на сферу услуг

Роспотребнадзор подсчитал, что большая часть претензий связана с нарушениями в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Ежегодно Роспотребнадзор получает около миллиона обращений от граждан. Большая часть из них жалуется на конкретные нарушения в сфере услуг, а в особенности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказала руководитель ведомства Анна Попова, сообщает ТАСС.

— И если ещё четыре-пять лет назад больше 50% — это были обращения на нарушения в сфере торговли, то сегодня баланс изменился. Сегодня почти 60% — нарушение прав в сфере услуг: банковских, финансовых, туристических и так далее, — уточнила глава Роспотребнадзора.

Медведев назвал такое явление естественным следствием развития сферы услуг, в частности становления развитой транспортной и финансовой систем. Также премьер отметил, что жилищное хозяйство было и остаётся проблемным.

Выросло и число жалоб на образование, медицину и транспорт. Однако Медведев назвал такое явление "отчасти позитивным фактом". По его словам, это свидетельствует о росте грамотности населения в отношении своих прав.

— Раньше бы, допустим, вообще ничего делать не стали, а сейчас жалуются в расчёте на то, что эти недостатки будут устранены, а лица, которые нарушили их права, будут привлечены к ответственности, — заявил глава правительства.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора работают в многофункциональных центрах на девяти пилотных территориях. Там они помогают гражданам в вопросах защиты их прав и оформления претензий.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованно повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.