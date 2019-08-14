Двое африканцев устроили драку и ограбили посетителя кафе в Москве

Пока один из злоумышленников бил мужчину, второй полез к нему в карман и вытащил телефоны.

Двое иностранцев спровоцировали драку с посетителем кафе на востоке Москвы и украли у него два смартфона. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России, инцидент произошёл на 9-й Парковой улице.

— Двое иностранных граждан в возрасте 25 и 32 лет, находясь в кафе, спровоцировали конфликт с потерпевшим, в ходе которого похитили у него мобильные телефоны, — уточнили в столичном главке полиции.

Злоумышленников задержали по горячим следам и впоследствии арестовали. Против выходцев из Африки возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Ранее сообщалось, что четверо африканцев попытались сбежать из России в Европу.