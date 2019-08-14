Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

У 83-летнего артиста обострилось хроническое заболевание. Подробности о его самочувствии уточняются.

Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы. Как сообщает Mash, у легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Он находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

В последнее время здоровье всё чаще подводит 83-летнего актёра. Его состояние ухудшилось на фоне скандального развода с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В начале 2018 года Джигарханян даже попал в больницу с сердечным приступом.

Лайф желает прославленному артисту скорейшего выздоровления.

Армен Джигарханян — один из самых талантливых актёров советского театра и кино, воплотивший в жизнь целую плеяду замечательных образов. Кроме того, он известен как основатель Московского драматического театра, педагог сценического мастерства и обладатель звания "Народный артист СССР". Он родился в Ереване, но рос в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым старанием постигал азы армянской и русской культуры. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru