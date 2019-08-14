Лоза предрекает рост количества "квасящих" россиян при сокращении рабочей недели

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Фото © Facebook / Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза отреагировал на предложение ввести четырёхдневную рабочую неделю вместо пяти. При этом он считает, что при сокращении трудовых будней увеличится количество пьющих россиян.

Если не найдут себе занятие, то будут квасить с горя, ведь никаких программ по организации дополнительного досуга не предлагается, — утверждает Лоза в своём фейсбуке.

Ранее идею о четырёхдневной рабочей неделе прокомментировал Минтруд. В ведомстве отметили, что минимального порога для продолжительности труда за неделю нет и работодатель сам волен его устанавливать. В то время как верхний предел чётко прописан законом. Также идею профсоюзов о сокращении рабочей недели поддержал Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Четыре дня вместо пяти. Реально ли в России сократить рабочую неделю

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